عام / "واس" ترصد الحضور الأمني والالتزام المجتمعي بأمر منع التجول في تبوك
الخميس 1441/8/16 هـ الموافق 2020/04/09 م واس
تبوك 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس
يواصل أهالي منطقة تبوك الالتزام بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم المسؤولية في تطبيق وتنفيذ أمر المنع ، النابع من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .
ورصدت عدسة "واس" بمدينة تبوك اليوم خلو الشوارع والميادين من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين من أمر منع التجول ، كما سجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة .
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