تبوك 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسيواصل أهالي منطقة تبوك الالتزام بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم المسؤولية في تطبيق وتنفيذ أمر المنع ، النابع من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .ورصدت عدسة "واس" بمدينة تبوك اليوم خلو الشوارع والميادين من السيارات والمارة، وتجاوُب المواطنين والمقيمين من أمر منع التجول ، كما سجلت الأجهزة الأمنية بقطاعاتها المختلفة حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة .// انتهى //00:36ت م0261