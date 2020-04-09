الأمم المتحدة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى دعم منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المنظمة قادت الاستجابة متعددة الأطراف منذ البداية للتغلب على جائحة كوفيد-19.وأكد غوتيريش، في بيان أصدره مكتبه اليوم، أن كـوفيد-19 هو أحد أخطر التحديات التي واجهها العالم خلال فترة حياتنا، مبيناً أنها قبل كل شيء أزمة بشرية، ذات تداعيات صحية واقتصادية اجتماعية شديدة.وأشار إلى أن الآلاف من الطواقم العاملة في منظمة الصحة العالمية يعملون في الميدان ويحاربون الفيروس في الجبهات الأمامية ويدعمون الدول الأعضاء ويقدمون الخدمات للأكثر ضعفا من خلال التوجيه والتدريب وتقديم المستلزمات والمساعدات الملموسة المنقذة للحياة.وتطرق أنطونيو غوتيريش إلى أهمية استقاء الدروس من أجل التصدي بفعالية لتحديات مماثلة إذا ما ظهرت في المستقبل، مشدداً على أن الوقت الآن وقت التماسك، وعمل المجتمع الدولي معا في تضامن لوقف هذا الفيروس وعواقبه المدمّرة.// انتهى //00:36ت م0262