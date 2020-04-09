الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسعقد وكلاء وزارات الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اليوم اجتماعا استثنائيا عبر تقنية الاتصال المرئي ، لمناقشة جهود الدول الأعضاء في مواجهة الظروف الحالية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد " Covid-19 " .واتفق المجتمعون على استمرار الجهود لمواجهة الأزمة و تبادل التعاون والتحديات والدروس المستفادة فيما بينها.وستقوم الأمانة العامة خلال الأيام القادمة بعقد ورشة عمل خليجية لتباحث خطط الطوارىء والاحترازات الصحية لمواجهة الفايروس للحفاظ على سلامة العنصر البشري المشغل لمحطات التحلية وإنتاج الكهرباء .// انتهى //00:37ت م0263