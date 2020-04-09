محايل 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسشهدت طرق وشوارع محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها تواجد أمني مع بدء تطبيق تقديم أمر منع التجول من الساعة الثالثة وحتى السادسة صباحاً , حيث كثفت الجهات الأمنية نقاط التفتيش لتطبيق الأمر وسط تجاوب من المواطنين والمقيمين حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.ورافقت عدسة "واس" الجهات الأمنية ورصدت خلو شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها من المركبات والمارة، في تجاوب أكد التزام جميع المواطنين والمقيمين بالمنع واستشعارهم المسؤولية للحد من انتشار الفيروس .// إنتهى //00:52ت م0264