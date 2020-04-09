الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسترأس معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أمس - عن بعد من خلال Cisco Webex -، الاجتماع الثامن لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441 هـ .ورفع معاليه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - على القرارات الحكيمة لمكافحة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة للمواطنين والمقيمين ، ومن ذلك تكفل الدولة عبر نظام " ساند " ، لـ60 في المائة من رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على حد سواء ، معرباً عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لحرصه على المصلحة التعليمية ومابذله من جهد لإخراج آلية موحدة للاختبارات تراعي مصلحة الطلاب وتضمن لهم تحقيق العدالة في عملية التقويم لهم .واستعرض المجلس عدداً من المواضيع واتخذ حيالها بعض القرارات ومنها : الموافقة على آلية التقويم وبدائل الاختبارات بالجامعة للفصل الثاني ، والموافقة على تغيير مسمى عمادة السنة التحضيرية لتكون عمادة السنة الأولى المشتركة ، والموافقة على مقترح إنشاء مركز دهاء للأمن السيبراني والبيانات الضخمة بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء ، والموافقة على منح درجة الدبلوم والبكالوريوس للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ والبالغ عددهم 3999 طالباً وطالبة .كما وافق المجلس على عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .// انتهى //01:04ت م0265