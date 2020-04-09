الأمم المتحدة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واسرحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف ( تحالف دعم الشرعية في اليمن ) وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس 9 إبريل 2020 .وأوضح بيان نشره مكتب غريفثش، مساء اليوم، أن إعلان وقف إطلاق النار يأتي لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وبناءً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كوفيد-19 في اليمن.وقال غريفيثس : "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة، ويجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام".وبحسب البيان،:" لا يزال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مستمرًا في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، بالإضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة.وأفاد البيان بأن المبعوث الأممي الخاص لليمن يأمل أن يخلق إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف لهذه الاتفاقات في المستقبل القريب.// انتهى //01:25ت م0266