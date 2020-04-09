القاهرة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأطلقت منظمة المرأة العربية نداًء عاجلاً بشأن تشديد إجراءات حماية المرأة والأطفال من العنف الأسري، في ظل ما تنقله وسائل الإعلام بشأن ارتفاع معدلات العنف الأسري والذي يستهدف النساء والأطفال في كل أنحاء العالم نتيجة للظرف الاستثنائي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا القاتل.وأعربت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم- عن تقديرها لما بذلته الحكومات العربية خلال العقد الأخير من جهود استهدفت وضع وتعزيز التشريعات التي تحمي المرأة من العنف الأسري، مشيرة إلى أنه، وفي ظل الظروف الخانقة التي ترافق تفشي فيروس كورونا، تتعرض هذه الجهود لتحد كبير.وأشارت إلى أنه في ظل الحجر المنزلي وخطر توقف العمل وانقطاع الأرزاق، وأمام المجهول الذي ينتظر الجميع، ارتفع الضغط على النساء والفتيات والأطفال عموما، موضحة أن تصور البعض بأن جدران المنزل سورا عاليا لا تطاله تدابير وإجراءات الحكومات، جعلهم يصبون عدائيتهم على النساء والأطفال.وبينت أن النداء الذي أطلقته موجه إلى الحكومات لتزيد من إجراءات الوقاية والحماية لوقف كل أنواع العنف الأسري والذي يضع النساء والأطفال بين نارين، خطر الإصابة بالفيروس القاتل وخطر العنف والترهيب والإيذاء من الأقربين، كما وجهت المنظمة نداءها إلى الوزارات المعنية بشئون المرأة وسائر الآليات الوطنية ذات الصلة، لتحشد طاقاتها لرصد العنف الحاصل ضد النساء واعتماد خط ساخن لتلقي الشكاوي ونقلها إلى الجهات الأمنية والحكومية لتسريع المعالجات.//انتهى//01:34ت م0267