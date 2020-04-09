باماكو 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا اليوم، عفواً على أكثر من 1400 سجين، بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون في إطار مكافحة تفشي فيروس كرونا المستجد في البلاد.وأوضحت وكالة أنباء مالي، أن الأشخاص المشمولين بالعفو الرئاسي كانوا قد أدينوا بتهم من ضمنها الاحتيال وخيانة الثقة وغيرهما.وسجلت مالي, إلى غاية السابع من أبريل الجاري، 56 حالة إصابة مؤكدة بفيروس منها 12 حالة شفاء، وست وفيات.// انتهى //02:37ت م0269