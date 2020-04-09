باماكو 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واستسلمت مالي اليوم، 5ر7 طنًا من المعدات الطبية الأساسية، مقدمة من الإتحاد الأوروبي و الدنمارك.وأفادت وكالة أنباء مالي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة المالية قد أعلنت اليوم عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين إلى 56 شخصًا ، فيما تم شفاء 12 شخصًا، و يتابع 44 شخصًا علاجهم في المستشفيات.// انتهى //02:51ت م0272