الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أوامــر الخــير لا تنتـهي.خالد بن سلمان: المملكة حريصة على استقرار اليمن.إنفاذاً لأمر خادم الحرمين.. البدء باستقبال طلبات دعم العاملين في القطاع الخاص.أمير الرياض يوافق على مبادرة «الزم بيتك بنيان معاك 2».فيصل بن مشعل: تعليق الأحكام من عناية خادم الحرمين بالمواطن والمقيم.شوريون يطالبون بقفل مؤقت للاستقدام ودعم المزارعين لحفظ الأمن الغذائي.إفراج فوري عن سجناء قضايا الحق الخاص.5.6 ملايين م3 تبرز دور التحلية في المحافظة على الأمن المائي.اعتماد لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي.وزير العدل: نظام المحاكم التجارية يعزز من سرعة الفصل في المنازعات.30 مستشفى حكومياً وأهلياً تعقد اجتماعاً مرئياً.انفجار عبوة ناسفة في تركيا.«كوفيد 19» يغرق أميركا بالوفيات..«اللبنات» في قبضة الجيش اليمني.إيران تصدر كورونا إلى أفغانستان.(كوفيد - 19) يؤجل ملف انقلاب البشير.تعثر مفاوضات تشكيل حكومة إسرائيلية.// يتبع //06:46ت م0002