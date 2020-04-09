وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أوامر ملكية حكيمة تسابق الزمن ) : يعكس الأمر الملكي الكريم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والقاضي بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت -بشكل فوري- عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس مشهداً يتجدد لتلك الرعاية التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ويجسد مرة أخرى ذلك الاتساعة في الأفق والبعد في الرؤية والدقة في تحديد الأولويات التي تصاحب تلك القرارات التي تتفرد المملكة مجددا في استباقها على صعيد المنطقة بل العالم.وبينت إنه أمر يتضح جليا لكل ناظر في تفاصيله مستقرئا تلك الحكمة والجدية من القيادة الحكيمة في محاكاة كافة الظروف الاجتماعية المرتبطة بالوضع الاستثنائي الراهن التي تراعي مختلف الجوانب الإنسانية وما يترتب عليها والتي ترصد الفرق وتراعي الواقع والحاجة وجلب المصلحة ودرء المفسدة في كل تفاصيل الإجراءات والأوامر والقرارات الصادرة التي من شأنها تشكيل كافة الحالات وما يرتبط بها من أحكام وقضايا وأولويات ومسؤوليات لكي تتناسب مع الهدف الأسمى والمصلحة النهائية في ظل تلك الخطوات التي تقوم بها المملكة لمواجهة تلك الجائحة العالمية.وختمت: فبين الأمر الملكي الكريم بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت -بشكل فوري- عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، نستشعر تلك المعاني التي تستوعب بأقصى المعاني ما تشهده المرحلة الحالية وما يستدعيه استباق المرحلة المقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، وما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح، مع الوقوف بكل عزم وإصرار على مواجهتها وإيقاف كافة الآثار المترتبة عليها.// انتهى //07:08ت م0005