سول 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستوقع وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي أن تشهد بلاده زيادة في معدلات البطالة وطلبات الحصول على إعانات ضمن تداعيات انتشار فيروس كورونا.وقال كي خلال اجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية في بلاده اليوم الخميس إن خلق فرص العمل في كوريا الجنوبية قد يعاني تراجعا في الوقت الذي أنهك فيه وباء كورونا اقتصاد البلاد والأنشطة الاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).وأضاف: "هناك احتمال أن تزيد البطالة وسط العاملين بدوام جزئي أو أصحاب الأعمال الصغيرة.. من المتوقع أن يكون عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة قد زاد في مارس الماضي مقارنة بعام سابق".وهناك تقديرات بأن عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة ممن يعانون من البطالة أو يبحثون عن عمل بلغ حوالي 150 ألف شخص إلى 160 ألفا في مارس، مقارنة بـ125 ألفا في العام السابق ، وفقا ليونهاب.وأضافت "يونهاب" أن كوريا الجنوبية دفعت في فبراير الماضي ما مجموعه 9ر781 مليار وون (643 مليون دولار) كإعانات بطالة، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 32 في المئة مقارنة بعام سابق.// انتهى //07:12ت م0006