طوكيو 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستسارعت وتيرة شراء الأجانب للأسهم في البورصة اليابانية خلال الأسبوع الماضي، في ظل انخفاض المؤشر الرئيسي وتراجع قيمة الين.وأظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية، زيادة التدفقات الأسبوعية إلى 89ر3 مليار دولار، لتتخطى متوسط 4 أسابيع بلغ 5ر8 مليار دولار.وتراجع مؤشر توبكس 2ر9 % خلال الأسبوع الماضي، وانخفض الين 6ر0 % أمام الدولار إلى 55ر108 أمام العملة اليابانية.// انتهى //07:21ت م0009