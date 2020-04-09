المدينة المنورة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية، والمهد.وبينت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //07:58ت م0010