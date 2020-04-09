عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1441/8/16 هـ الموافق 2020/04/09 م واس
المدينة المنورة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتشمل تأثيراتها تدني مدى الرؤية في المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية، والمهد.
وبينت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
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