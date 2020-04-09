غزة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، بالرصاص الحي.ونقلت مصادر فلسطينية عن اتحاد لجان الصيادين في غزة، قوله إن صيادين اثنين أصيبا برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود بحرية الاحتلال عقب مطاردة مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، مضيفةً أن الصيادين الجريحين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة.// انتهى //11:01ت م0027