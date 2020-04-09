بغداد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم الظروف والملابسات المحيطة باحتمال اتخاذ المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عدنان الزرفي قرار الانسحاب من التكليف وترشيح مصطفى الكاظمي بديلا عنه.وأوضحت أن حظوظ رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في إكمال مهمته تعثرت بعد إعلان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني وتحالف القوى العراقية دعمهما وتأييدهما لترشيح الكاظمي.ونوهت الصحف باختلاط أوراق المعادلة السياسية في العراق أمس, لاسيما بعد إعلان العديد من الكتل السياسية تأييدها لترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من الزرفي.وحذرت من استمرار الخلافات حول هذا الملف مما قد يجر البلاد إلى الانزلاق في متاهات خطرة في ظل الازمات التي تواجهها والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا, داعية جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار الجاد والهادف لإيجاد خارطة طريق تسهل عملية تشكيل الحكومة.وتطرقت الصحف إلى الآليات الخاصة بعودة العراقيين من الخارج، وتلبية متطلباتهم مبرزة تشكيل الحكومة فريقًا لإدارة الأزمات يتولى تسهيل انسيابية دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات البلاد.وتناولت التطمينات التي أطلقتها اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة, ما يخص تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الحالي 2020, مشيرة إلى أنَّ الحكومة تحتاج سنوياً بحدود 48 تريليون دينار عراقي لتأمين النفقات التشغيليَّة بضمنها الرواتب، مخبرة بأنه في حال وقوع عجز في هذا المجال فإن تأمينه سيكون من الجبايات الضريبية.// انتهى //11:17ت م0030