الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسواصلت صحة القريات تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والمبادرات النوعية للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع إنتشاره، حيث أطلقت مبادرة توعية وفرز بصري للمتسوقين لسكان محافظة القريات كما قامت بإنتاج مواد توعوية تستهدف سكان المحافظة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية، إضافةً إلى مبادرة صراف آمن بالتعاون مع الغرفة التجارية تختص بتعقيم الصرافات الآلية ،ومبادرة التبرع بالدم لرفع مخزون بنوك الدم في المستشفيات .وشملت جهود صحة القريات إرسال رسائل نصية للمراجعين بشأن إعادة جدولة مواعيدهم في المستشفى العام و مركز طب الأسنان ،كذلك توزيع معقمات وقفازات وكمامات ومطبوعات توعوية في المستشفيات والأماكن الحيوية .وأهابت وزارة الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بالفيروس وعلى مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بإذن الله ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .// انتهى //11:20ت م0031