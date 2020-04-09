المدينة المنورة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستواصل فرق الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة متابعتها لأعمال المنشآت الخاصة بإنتاج الدواجن للتأكد من سلامة المنتج من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل الروتيني وارسالها للفحص بمختبرات الوزارة بالرياض .وتأتي هذه الإجراءات لضمان تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في منشآت إنتاج الدواجن التي تباشرها الفرق التابعة لإدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة لضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم للمستهلك .// انتهى //11:21ت م0032