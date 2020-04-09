إسلام آباد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وامتلاء المستشفيات الحكومية في مدن إقليم البنجاب بمرضى الفيروس، مشيرة إلى أن حالات الوفاة بهذا الفيروس القاتل في باكستان أقل بكثير من التوقعات.واهتمت بعقد الجيشين الباكستاني والصيني اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة خبراء طبيين لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى ضم مؤسسة مكتبة الطب الوطنية الأمريكية في باكستان إلى البلدان التي تعمل على استخلاص علاج لوباء فيروس كورونا.وتطرقت إلى إشادة الولايات المتحدة الأمريكية بجهود الأمريكيين من أصل باكستاني لخدمتهم مختلف المجتمعات في الولايات المتحدة وباكستان خلال أزمة الوباء.وعرجت إلى بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين تطورات الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.وأخبرت عن إغلاق سلطات الأمن الأفغانية الحدود مع باكستان بعد خمس ساعات فقط من فتحها من جانب باكستان على أسس إنسانية، وعن إعلان باكستان بفتح المعابر الحدودية مع أفغانستان ثلاثة أيام في الأسبوع لتسهيل حركة شاحنات نقل البضائع والمواد الغذائية.إقليمياً تطرقت إلى تسجيل الهند أمس أكبر قفزة في أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، ما يجعل تخفيف حالة إغلاق البلاد بالكامل في 15 أبريل أمرًا غير مرجح.// انتهى //11:24ت م0034