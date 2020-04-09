الرباط 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسشرع معمل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة المالية باماكو، في إنتاج مطهرات الأيدي لتوزيعها على المواطنين هناك، وذلك ضمن مشروع المنظمة الرامي إلى تقديم الدعم الفني والمادي لعدد من دول العالم الإسلامي لإنشاء وحدات مماثلة بتكلفة منخفضة.وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن هذه الوحدة ستنتج 5 آلاف عبوة من مطهر الأيدي، وهي الأولى من أصل وحدتين كان تدشينهما بدعم من المنظمة، عبر اللجنة الوطنية المالية للتربية والعلوم والثقافة، مشيرة إلى أن تعاون الإيسيسكو مع جمهورية مالي هو المرحلة الأولى لهذا المشروع، وسيتوسع فيه ليشمل غالبية الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في العالم، حسب احتياجات كل منها.وتسعى "الإيسيكو" بمبادرتها إلى دعم الدول الأعضاء في مواجهة انعكاسات جائحة كورونا، وتزويدها تباعا بأنجع السبل لدعم جهودها وفق ما يستجد من تطورات، في إطار متابعتها لأوضاع تفشي الفيروس وانعكاساته على الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والإنسانية في الدول الأعضاء التي تثق في قدرتها على تجاوز هذه الأزمة.// انتهى //11:24ت م0035