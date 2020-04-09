نجران 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة لتعليم منطقة نجران ممثلة بإدارة رياض الأطفال مبادرة للطفولة المبكرة بعنوان "لن نتوقف".وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أن المبادرة تستهدف الأطفال من عمر 3 - 9 سنوات وأسرهم، غايتها حصول الطفل على التهيئة اللازمة لاستقبال أدوار الحياة على أساس تربوي سليم، وتوفير المحتوى التعليمي والأنشطة وأوراق العمل للطفل بصورة جذابة ومناسبة للمرحلة العمرية، واستثمار وقت الطفل والأسرة من خلال أفكار تعليمية وترفيهية بناءة، وتقديم الاستشارات التعليمية والتربوية لولي الأمر من قبل متخصصين مؤهلين أثناء البقاء في المنزل، تماشيًا مع ما تقوم به قياداتنا الرشيدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وأشار مدخلي إلى أن المبادرة تتضمن تقديم استشارات هاتفية مجانية بالتعاون مع خبراء بجامعة نجران قسم الطفولة المبكرة، وإنشاء قناة على برنامج التواصل الاجتماعي "تيليجرام" تهدف إلى تعزيز نمو مهارات الطفل وزيادة محصلته العلمية والإدراكية في مختلف المجالات، وتوفير مرجع إثرائي للمعلمة والأم، و العديد من البرامج الإثرائية والتعليمية والتوعوية، و ملف توعوي دوري يساعد ولي الأمر على الاستثمار الأمثل لوقت أطفاله أثناء مكوثهم في المنزل بما يصب في مصلحتهم .//انتهى//11:28ت م0036