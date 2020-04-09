المدينة المنورة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأتمّت 1195 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية بالمدينة المنورة أمس، حضور برنامجاً للتدريب عن بعد, نظمته إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة على مدى أربعة أيام.واشتمل البرنامج على 4 حقائب تدريبية، تناولت إدارة الأزمات, والتعامل مع حالات الهلع والخوف, ومنظومة الأمن والسلامة الإلكترونية, والسلامة في المنشأة التعليمية.// انتهى //11:38ت م0038