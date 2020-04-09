عام / 1195 متدربة يشاركن في برامج للتعليم عن بعد بتعليم المدينة المنورة
الخميس 1441/8/16 هـ الموافق 2020/04/09 م واس
المدينة المنورة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس
أتمّت 1195 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية بالمدينة المنورة أمس، حضور برنامجاً للتدريب عن بعد, نظمته إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة على مدى أربعة أيام.
واشتمل البرنامج على 4 حقائب تدريبية، تناولت إدارة الأزمات, والتعامل مع حالات الهلع والخوف, ومنظومة الأمن والسلامة الإلكترونية, والسلامة في المنشأة التعليمية.
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11:38ت م
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