جنيف 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السويسرية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 22789 حالة، فيما زادت الوفيات إلى 705حالة.وقالت الوزارة في بيان إنها تمكنت من إجراء 167429 اختبارا على حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس منذ 24 فبراير الماضي وأن نسبة المصابين تمثل 15 بالمئة، موضحة أن 2537 مصابا فقط يتلقون العلاج في المستشفيات وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض تتعلق بالقلب أو الدورة الدموية وارتفاع نسبة السكري في الجسم.// انتهى //11:53ت م0040