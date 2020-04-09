حائل 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأقر مجلس جامعة حائل اليوم, 12 برنامجاً جديداً لدرجة الماجستير في كليات الجامعة خلال جلسته السادسة "الافتراضية" للعام الجامعي 1441هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة نائب رئيس المجلس الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم لتشكل البرامج الجديدة, إضافة لبرامج الدراسات العليا التي قدمتها الجامعة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني أن الجامعة استحدثت هذه البرامج حرصًا منها على تلبية حاجات سوق العمل والتوجهات الوطنية, كما أنها تمثل نقلة نوعية جديدة لتلبية طموحات الراغبين في استكمال مسيرتهم العلمية من خلال برامج الدراسات العليا في الجامعة.وجاءت برامج درجة الماجستير حسب الكليات شملت كلية التربية (المناهج وطرق التدريس ومسار الرياضيات واللغة العربية وتقنيات التعليم)، وكلية العلوم الطبّية التطبيقية (الأشعة التشخيصية والتغذية العلاجية)، وكلية الطب (علم الأمراض Pathology وظائف الأعضاء الطبية Medical Physiology) وكلية العلوم (علوم وتقنيات النانو) وكلية الآداب والفنون (نظم المعلومات الجغرافية GIS) وكلية إدارة الأعمال (إدارة المنظمات غير الربحية "NGOS" وإدارة الموارد البشرية) وكلية الشريعة والقانون (القانون التنفيذي) وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي (الأمن السيبراني).الجدير بالذكر أن جامعة حائل ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في برامج الماجستير بعد نهاية العام الجامعي.// انتهى //14:43ت م0086