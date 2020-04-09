القويعية 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس", التزام المواطنين والمقيمين في محافظة القويعية، بأمر منع التجول في سبيل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد محافظ القويعية مساعد بن عبدالرحمن السالم أهمية التنسيق الميداني بين القطاعات الأمنية في المحافظة لضبط الحركة صباحاً ومنع التجول مساءً وتقييم الإجراءات والمخالفات وضبط المخالفين.وأشار المحافظ السالم إلى العمل المشترك بين ديوان المحافظة والجهات الحكومية المعنية بالمحافظة في التدابير والجاهزية العالية لأي طارئ صحي أو عرضي, مشدداً على التوجيهات والمتابعة المباشرة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين.// انتهى //15:06ت م0090