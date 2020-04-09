عرعر 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية, مبادرة بعنوان "نحن معكم" التي وتهدف لتوصيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من وإلى المستشفيات بالمنطقة بسيارة مجهزة ومخصصة لهذه الفئة، في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا وحتى 2:30 ظهرا، حيث تطلب الخدمة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0508093650 .وأكد مدير الفرع بالمنطقة النوري علي العنزي، حرص الفرع على خدمة هذه الفئة، وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة، بأن تلقى هذه الفئة الغالية كامل الرعاية والاهتمام.// انتهى //15:07ت م0092