ظهران الجنوب 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم برنامجا تدريبيا لأكثر من 300 معلم ومعلمة على منظومة التعليم الموحدة عن بُعد بواسطة تقنية "Zoom" قدمه مدير تقنية المعلومات بالإدارة معيض آل عارم, ومساعدته رشا الثويني، شرحا من خلاله عمل المنظومة وآلية التعامل معها وأهميتها بوصفها من الجهود التي تقدمها الدولة لمواجهة هذه الجائحة.وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي, أن الادارة تعمل على الاستفادة القصوى من هذه المنظومة لتقليص الفجوة في الفاقد التعليمي مع المتابعة الدقيقة والتفعيل المستمر للقنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم.// انتهى //15:09ت م0093