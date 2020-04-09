الكويت 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسبحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري، العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد الوزيران خلال الاتصال على قوة العلاقات بين البلدين، وتناولا أيضا الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين.// انتهى //15:14ت م0094