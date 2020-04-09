بريدة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستكثف أمانة منطقة القصيم تطبيق الاشتراطات التنظيمية والرقابية في سوق الخضار والفواكة المركزي بمدينة بريدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.وتفقد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي اليوم، بمشاركة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة القصيم المهندس فهد الحربي ، تطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية في سوق الخضار المركزي بمدينة بريدة بالإضافة إلى أسواق مدينة الأنعام.وتُخضع أمانة منطقة القصيم المحاصيل الزراعية الواردة لسوق الخضار المركزي بمدينة بريدة إلى أعمال الفحص المخبري بمختبر الأمانة لسلامة الأغذية بعد أن يقوم فريق مختص من المختبر بأخذ عينات من الخضروات المعروضة في السوق وفحصها مخبرياً ومتابعة سلامتها وفق المعايير المعتمدة عالمياً.وأكد أمين المنطقة أن الأمانة وبتوجيه ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة المستفيدين وسلامة المنتجات الغذائية والمحافظة على مستوى توفرها بالأسواق، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.// انتهى //15:17ت م0095