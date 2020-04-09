سكاكا 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسرفع وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ،بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة .وعبر آل سلطان عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية , داعيا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وثقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، مؤكداً بذل قصارى الجهد لخدمة المنطقة وأهلها والوطن الغالي.//انتهى//17:14ت م0135