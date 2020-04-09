عام / عدد الوفيات بين الأطباء يصل إلى 100 في إيطاليا جراء جائحة كورونا
الخميس 1441/8/16 هـ الموافق 2020/04/09 م واس
روما 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 أبريل 2020 م واس
بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 100 طبيب.
وأوضحت رابطة الأطباء "فنومشيو" أن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة /62 عاما/ في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.
وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس ونحو 10 بالمئة من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.
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17:14ت م
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