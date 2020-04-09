روما 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 أبريل 2020 م واسبلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 100 طبيب.وأوضحت رابطة الأطباء "فنومشيو" أن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة /62 عاما/ في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس ونحو 10 بالمئة من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.// انتهى //17:14ت م0136