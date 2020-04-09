نيويورك 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسقفزت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم، بعد أن أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجا حجمه 2.3 تريليون دولار لتدعيم الحكومات المحلية والشركات، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 6.6 ملايين الأسبوع الماضي من 6.87 ملايين معدلة بالزيادة الأسبوع السابق.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 257.09 نقطة بما يعادل 1.10 بالمئة ليصل إلى 23690.66 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 27.01 نقطة أو 0.98 بالمئة مسجلا 2776.99 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 78.11 نقطة أو 0.97 بالمئة إلى 8169.01 نقطة.// انتهى //17:42ت م0144