القاهرة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تطلع بلاده لاستمرار التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في سبيل دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً في ظل التطورات الحالية لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وما يشكله من تحديات تتطلب تقديم الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين.جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه شكري اليوم من المُفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني.وأعرب شكري عن تقدير مصر للدور الإنساني والإغاثي المهم للأونروا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.من جانبه، ثمّن المسؤول الأممي الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الوكالة، والجهود المصرية المُستمرة على الساحة الفلسطينية، مُعربًا عن تطلعه إلى التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.// انتهى //17:44ت م0145