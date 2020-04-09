أبها 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأطلقت منصة KKUx بجامعة الملك خالد أمس, مبادرة " تعلم أكثر "، التي تسعى إلى إتاحة مهارات منصة KKUx للجميع للتدريب والتأهيل والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة مجاناً، حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠م، من خلال ٢٧ مهارة نوعية وأكثر من ١٠٠٠ فيديو تعليمي.وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي أن هذه الخطوة تأتي استشعاراً للمسؤولية المجتمعية المنوطة بجامعة الملك خالد ممثلة في وكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي في هذه الفترة الاستثنائية، بهدف تشجيع وتحفيز الناس على التعلم واستثمار أوقات مفيدة في منازلهم، كما تتيح المبادرة التعلم للجميع بشكل مجاني وبشهادة معتمدة من الجامعة.وأشار الحديثي إلى أن المنصة ترحب بالمدربين والخبراء والمؤسسات التعليمية والتدريبية للتعاون في توفير فرص تعلم أكثر, تخدم مهارات ووظائف المستقبل، ويمكن الراغبين في الانضمام لهذه المهارات النوعية التسجيل من خلال موقع المنصة الرئيس عبر الرابط التالي : http://kkux.org وللاتفاقيات والتعاون التواصل على البريد الإلكتروني kux@kku.edu.sa.ولفت الانتباه إلى أن منصة KKUx تحتوي على مقررات مهارية نوعية مثل التفكير التصميمي، وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ولغة البايثون، وأساسيات اللغة الصينية وغيرها، وجميعها جرى إتاحتها للمتدربين والمتعلمين في أي وقت ومن منازلهم كي يتمكنوا من استثمار الفرص في التعلم والتدريب.يذكر أن منصة KKUx تحرص على الجودة ونوعية ما تقدمه للمتعلم، وحصلت على أفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة، لعام 2019م، من الأمم المتحدة، في مسابقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.// انتهى //18:00ت م0146