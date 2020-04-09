تونس 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسقررت مجموعة البنك الاسلامي للتنمية منح تونس تمويلا تقدر قيمته بـ279 مليون دولار، من أجل دعم جهود الحكومة التونسية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشاره .وجاء هذا القرار خلال اجتماع بين وزير التنمية والاستثمار الدولي التونسي سليم العزابي ورئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بندر بن محمد الحجار، بواسطة تقنية المحادثة عن بعد .// انتهى //19:43ت م0183