الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسدشن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق الرويس، اليوم، مبادرة مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية؛ لتنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد في مركز بني كبير بمحافظة بالجرشي.وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والأهلية، ضمن الجهود التي تبذلها الجهات كافة للحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //19:44ت م0184