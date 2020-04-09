عرعر 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسرافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم, الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمساندة رئاسة أمن الدولة بمنطقة الحدود الشمالية خلال فترة منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وللحد من انتشار فيروس كورونا, أثناء قيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية.ورصدت "واس" انتشار رجال الأمن بالمنطقة خلال فترة منع التجول، ونقاط التفتيش التي أقيمت في عدد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر.// انتهى //19:53ت م0186