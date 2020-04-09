المدينة المنورة 16 شعبان 1441هـ الموافق 9 إبريل 2020م واسقامت فرق مكافحة نواقل الأمراض التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ، اليوم بعمليات رش لعدد من المواقع في المدينة المنورة وذلك ضمن جدول أعمال غرفة طوارئ حمى الضنك .وتأتي عمليات الرش للمواقع التي شملت العقوم الزراعية ومجاري تصريف المياه الراكدة والمستنقعات وأماكن تكاثر يرقات البعوض بمجرى سد عروة بالعيون ، كإجراء وقائي لمنع انتشار البعوض والحد من انتقال الأمراض لا سمح الله من الحيوان إلى الإنسان .// انتهى //19:54ت م0187