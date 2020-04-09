عام / فرق مكافحة نواقل الأمراض بالمدينة المنورة تقوم بعمليات رش لمنع انتشار البعوض
الخميس 1441/8/16 هـ الموافق 2020/04/09 م واس
المدينة المنورة 16 شعبان 1441هـ الموافق 9 إبريل 2020م واس
قامت فرق مكافحة نواقل الأمراض التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ، اليوم بعمليات رش لعدد من المواقع في المدينة المنورة وذلك ضمن جدول أعمال غرفة طوارئ حمى الضنك .
وتأتي عمليات الرش للمواقع التي شملت العقوم الزراعية ومجاري تصريف المياه الراكدة والمستنقعات وأماكن تكاثر يرقات البعوض بمجرى سد عروة بالعيون ، كإجراء وقائي لمنع انتشار البعوض والحد من انتقال الأمراض لا سمح الله من الحيوان إلى الإنسان .
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19:54ت م
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