الرياض 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خمس مسابقات تنافسية -عن بعد- حملت عناوين متنوعة ومجالات مختلفة ( مسابقة أفضل فيلم قصير, هاكاثون النشاط الطلابي عن بُعد 2020 لأفضل الحلول والأفكار والمبادرات لأزمة فيروس كورونا, الروبوت وكورونا , أفضل جدول يومي , رسالة إلى أبطال التعليم), وذلك خلال الفترة من 15 - 26 شعبان الجاري.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أن هذه الفعاليات والأنشطة التنافسية تأتي بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم داخل المنزل بما يعود عليهم بالنفع, من خلال منحهم الفرصة لعرض مواهبهم وتجاربهم وإبداعاتهم خلال هذه التجربة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع من ظاهرة تفشي فيروس كورونا المستجد.ودعا الوهيبي أولياء الأمور لحث أبنائهم وبناتهم للمشاركة في هذه المسابقات التعليمية بوصفها تجمع بين التعلم والمتعة والفائدة.من جهته بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغشام, أنه فيما يتعلق بموضوعات المسابقات ومعاييرها وشروطها أن مسابقة الفيلم القصير تتمثل في مسابقة إنتاج مرئي لا تزيد عن دقيقتين في أحد الموضوعين وهما جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا وجهود وزارة التعليم في تعزيز التعلم عن بعد, أما مسابقة "هاكاثون النشاط الطلابي عن بعد 2020" فهي مسابقة يقدم من خلالها الطلاب والطالبات حلولاً وأفكارًا إبداعية تقنية لأزمة كورونا , وفي مسابقة "الروبوت وكورونا" يتنافس الطلاب والطالبات على تصميم مشاريع روبوت كوسيلة عصرية مبتكرة في مجالات التوعية والوقاية من فيروس كورونا , أما في مسابقة "أفضل رسالة إلى أبطال التعليم" فيتنافس الطلاب والطالبات على كتابة رسالة لا تزيد عن 300 كلمة إلى أبطال التعليم، وفي مسابقة "أفضل جدول يومي " يتسابق الطلاب والطالبات على إعداد وتصميم جدول نموذجي متنوع للأنشطة والأعمال اليومية داخل المنزل.وأوضح الدكتور الغنام أنه سيتم تلقي المشاركات في مسابقة الفيلم القصير على البريد الإلكتروني : media@riyadhedu.gov.sa, فيما يتم تلقي بقية المشاركات على البريد r.nashat20@gmail.com ,لافتًا النظر إلى أنه سيجرى تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بجوائز نقدية, حيث خُصصت جائزة 2000ريال للمركز الأول و 1500 ريال للمركز الثاني و 1000 ريال للمركز الثالث وللمركز الرابع 750 ريالاً وللمركز الخامس 500 ريال وذلك في كل مسابقة.// انتهى //20:38ت م0189