القاهرة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسرحبت مصر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وقفًا شاملًا لإطلاق النار في اليمن بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد وذلك لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المُستجد.وثمَّنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، المبادرة المهمة، مُعربة عن تطلعها في أن تُسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بهدف بحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وذلك استنادًا إلى جميع مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.وأكدت دعم مصر للمبادرة بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //20:40ت م0190