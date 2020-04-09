مكة المكرمة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 أبريل 2020 م واستواصل إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تفعيل حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" من خلال الانتشار التفاعلي بنقاط فرز منع التجول المنتشرة بشوارع العاصمة المقدسة ومراكز التموين لتوزيع الكتيبات والنشرات والمطويات التوعوية التي تحث على سلوكيات السلامة تزامنًا مع ما تعيشه الأسر السعودية والمقيمين هذه الأيام من تداعيات فيروس كورونا المستجد وما ترتب على ذلك من سلوكيات داخل المنازل.يذكر أن الحملة تسلط الضوء على الدواعي الإقناعية التي تعتمد على منطق العقل في تبني السلوك الذي تدعو له قواعد السلامة عموماً وما يخص المنزل بالتحديد , ولم تغفل الحملة أهمية البعد التفاعلي للجمهور من خلال إقامة مسابقات والجوائز للمشاركين لضمان اتباع قواعد واشتراطات السلامة .// انتهى //20:42ت م0191