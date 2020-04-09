عمّان 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسوصفت الحكومة الأردنية اليوم، قرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، بالخطوة المهمة في تهيئة الظروف المواتية لعقد الاجتماع الذي دعا له المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم.وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القرار الحكيم يعكس حرص التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وإحلال الأمن والسلام في اليمن، وتجنيب اليمنيين مزيداً من المعاناة الإنسانية والإقتصادية.وأشار الوزير الأردني في بيان صحفي، إلى أهمية الجهود التي تبذلها المملكة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، وإعلانها المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.وجدد وزير الخارجية الأردني التأكيد على موقف بلاده المؤكد على ضرورة بذل كل جهد ممكن للتوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة.// انتهى //20:46ت م0193