الرباط 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1374 شخصاً بعد أن سُجل اليوم 99 إصابة مؤكدة.وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 4 وفيات جديدة ليصل عدد ضحايا الفيروس إلى 97 شخصاً، موضحة أن مدينة الدار البيضاء تتصدر قائمة المصابين بنسبة 29 %، متبوعة بمراكش ب 19 % ، ثم العاصمة الرباط بنسبة 15 %، وأخيراً فاس ب 12 %.وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغ 109 حالات.// انتهى //20:49ت م0194