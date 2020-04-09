عام / المغرب تسجل ارتفاعاً جديداً في أعداد المصابين بفيروس كورونا
الخميس 1441/8/16 هـ الموافق 2020/04/09 م واس
الرباط 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1374 شخصاً بعد أن سُجل اليوم 99 إصابة مؤكدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 4 وفيات جديدة ليصل عدد ضحايا الفيروس إلى 97 شخصاً، موضحة أن مدينة الدار البيضاء تتصدر قائمة المصابين بنسبة 29 %، متبوعة بمراكش ب 19 % ، ثم العاصمة الرباط بنسبة 15 %، وأخيراً فاس ب 12 %.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغ 109 حالات.
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