بريدة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستواصل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة ( أبناء ) ممثلة بالجناح التربوي والتعليمي لها ( أكاديمية طموح ) العمل والعطاء عن بعد في البرامج التعليمية والتربوية تحت مسمى (مثابر عن بعد) , لضمان استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية لمكافحة جائحة كورونا ، والحفاظ على أمن وسلامة الأبناء الأيتام .‏وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ( أبناء ) عبدالرحمن بن محمد البليهي ، إلى أن الجمعية حريصة على استمرار الدور التعليمي والتربوي والثقافي والاجتماعي لترسيخ البرامج المعدة لدى المستفيدين من أبناء الجمعية لتحقق أهدافها في اجتيازهم البرامج بإتقان .وأوضح البليهي أن برنامج ( مثابر عن بعد ) قدم (٥٢ ) مادة تربوية شارك فيها (١١٤) طالباً من خلال (١٥٢) ساعة تحت إشراف (٤) مشرفين ، فيما قطع (٣٠) طالباً مشاركاً (٥٦) ساعة قرآنية أجادوا خلالها حفظ (٨٠ ) وجهاً وراجعوا (١٦٠٠) وجه بإشراف ( ٤ ) معلمين حلق ، في حين خلص( ٤٩٣ ) طالباً (٣١٢ ) مادة تعليمية منشورة خلال (٣٤٤) ساعة بإشراف (١١ ) معلم صفوف , منوهاً بالاهتمام البالغ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تجاه المجتمع وحثه المستمر على الأخذ بالتوجهيات الرسمية للوقاية من هذا الفيروس ، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل إدارة ومعلمي ومشرفي الأكاديمية في تحقيق الأهداف من البرنامج وتوسيع دائرة التعليم عن بعد التي تهتم بها الدولة من خلال إثبات فعاليتها .// انتهى //20:54ت م0196