الخرطوم 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسرحبت السودان بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن الخاصة بوقف إطلاق النار في اليمن ، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة والدعوة للانخراط في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية لمعالجة تفشي فيروس كورونا في اليمن.ودعت الخارجية السودانية فى بيان لها اليوم ، المليشيات الحوثية للاستجابة لهذه الدعوة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق إيقاف فعلي لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها في اليمن؛ هذا، إضافة للانخراط مع المبعوث الأممي بشكل جاد للتوصل لإنهاء الصراع ولحل سلمي سياسي شامل ومستدام.كما دعت الوزارة المجمتع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اليمني من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ودعم الجهود المبذولة لتهيئة البيئة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وتنفيذ برامج من شأنها تخفيف وطأة هذه الجائحة على الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //20:55ت م0197