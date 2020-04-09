نيويورك 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسكشف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم عن استقرار نسبي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) التي تُدخل إلى المستشفيات وذلك بفضل التباعد الاجتماعي.وقال كومو في المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد: إنه على الرغم من ذلك فإن أعداد الوفيات بلغت أعلى معدلاتها حيث سجلت الولاية 799 حالة وفاة أخرى ، محطمة بذلك عدد الوفيات القياسي لليوم الثالث على التوالي ، والذي وصفه كومو بأنه أمر "صادم ومؤلم".وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 7000 في نيويورك وحدها ، التي تعد حاليا بؤرة تفشي الجائحة في الولايات المتحدة.// انتهى //22:49ت م0232