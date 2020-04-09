جيزان 16 شعبان 144‪1هـ الموافق 09 أبريل 202‪0م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالجهود الكبيرة والبطولات التي يسجلها منسوبو حرس الحدود ورجال القوات المسلحة بالمنطقة ومختلف الجهات والأجهزة الأمنية المساندة والقطاعات العسكرية كافة، وما يقدمه محافظو المحافظات والمواطنون من دور مهم في حفظ الأمن وحماية حدود الوطن بمختلف المحافظات بالحد الجنوبي ، والتصدي لكل من يريد المساس بأمن الوطن والمواطن والعمل بكل تفان وإخلاص لرد كيد الكائدين وغدر الخائنين ويضمن أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- .وأشاد سمو الأمير محمد بن ناصر بالمستوى العالي في أداء مهام عملهم البطولي على أكمل وجه في حماية دينهم ووطنهم وخدمة الوطن والمواطن، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس أو العبث بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته، مؤكدًا سموه أهمية الدور المتواصل الذي يقوم به رجال وأفراد القوات العسكرية بمختلف قطاعاتها والمواطنون بالمحافظات الحدودية ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.// انتهى //22:50ت م0233