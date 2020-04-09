الداير بني مالك 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير بني مالك اليوم ، حملة تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" وذلك بمختلف شوارع المحافظة .ووزعت دوريات السلامة خلال الحملة المنشورات التعريفية والتوعوية عن"السلامة المنزلية" على الجميع ، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عن الحملة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة وعدد من الصحف .وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار خلال فترة الحجر المنزلي.// انتهى //22:51ت م0234