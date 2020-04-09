عنيزة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مشاهد الوعي المجتمعي في طرق وشوارع محافظة عنيزة، امتثالاً لأمر منع التجول الذي يأتي لإي إطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .وكان للقطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة دور بارز ومثالي، وسط تنسيق أمني متكامل، ومنظومة عمل مشتركة، لمتابعة تطبيق أمر منع التجول، فعلى طريق عمر بن الخطاب وطريق الملك عبدالعزيز بعنيزة أظهر المواطنون والمقيمون إلتزام بالخطط الوقائية التي تنفذها القطاعات المسؤولة لمكافحة فيروس كورونا .كما وثقت عدسة "واس" خلو الشوارع ومرافق محافظة عنيزة من المركبات والمارة، والجهود الأمنية والوعي المجتمعي، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من الأمر مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة .// انتهى //22:56ت م0235