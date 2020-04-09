الخرطوم 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واساتفقت أطراف التفاوض في سلام السودان الجاري حاليا في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان على تمديد فترة التفاوض حتى التاسع من مايو المقبل.ووقع على الاتفاق لتمديد فترة التفاوض كل من الجبهة الثورية السودانية والوساطة الجنوبية ليمتد من التاسع من أبريل الجاري إلى التاسع من مايو المقبل.ومثل الوساطة رئيس لجنة الوساطة الجنوبية لمفاوصات السلام الجنوبية المستشار توت قلواك .//انتهى//22:57ت م0236